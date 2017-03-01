АТО: боевики применяют танки, минометы и 152 миллиметровую артиллерию

Сегодня, 1 марта, боевики 58 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает прес-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 58 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новоселовку Вторую, Новгородское, Пески, Каменку, Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Широкине и Водяное, а из минометов – Новотроицкое, Богдановку, Павлополь и Чермалык. Из гранатометов и стрелкового оружия – опять же Павлополь, Талаковку, Лебединское и Широкино. По Широкино, Новотроицком и Водяном вели огонь БМП.

На Луганском направлении – из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое, а из 122-миллиметровой – Крымское. 120 и 82 миллиметровых минометов – Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово и Троицкое. Новоалександровку и Катериновку - из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.

В штабе сообщили, что один наш военный ранен.