 

АТО: боевики применяют танки, минометы и БТРы

07 февраля 2017 г. 20:17
Источник: Укринформ
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егодня боевики 29 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 29 обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по нашим позициям вел огонь танк.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов – Талаковку и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.

В штабе сообщили, что двое наших военных ранены.

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