 

АТО: боевики снова обстреливают жилой сектор Авдеевки, есть раненые

17 февраля 2017 г. 19:46
Источник: Укринформ
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Российско-оккупационные войска продолжают обстрел Авдеевки.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть, по крайней мере, два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении – из 120 миллиметровых минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты многократно обстреливали Авдеевку. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер.

"На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Талаковку и Широкино. По Гнутовому огонь вел снайпер", - отметили в штабе.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов российские оккупанты обстреляли Крымское, а из гранатометов – Новоолександровку и Катериновку.

Всего зафиксировано 32 обстрела. Трое наших военных ранены, один – погиб.

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