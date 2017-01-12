 

АТО: боевики стреляют из минометов, гранатометов и БМП. За день - 38 обстрелов

12 января 2017 г. 19:58
Источник: Укринформ
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Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В целом, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Мариупольском – обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино – снайпер.

На Луганском направлении – из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымском. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоолександровке.

На Донецком направлении, используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого.

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