 

АТО: из артиллерии, танков и БМП боевики обстреляли Водяное

13 февраля 2017 г. 20:01
Источник: Укринформ
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Сегодня боевики 39 раз открывали воггонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего зафиксировано 39 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российско-оккупационные войска, в очередной раз цинично нарушили режим тишины, обстреляв наши позиции из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров – Пески. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку и Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельском огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров: Красногоровку, Широкине, Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Лебединское, Богдановку, Широкинео. БТР противника вел огонь по Водяному, БМП и снайпер – по Широкиному.

На Луганском направлении боевики использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая наши позиции в районе Крымского.

В штабе сообщили, что потерь среди наших военных нет.

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