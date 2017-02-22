АТО: террористы лупили по Водяному из переносных "Градов" и 122-мм артиллерии

По состоянию на 18 часов боевики 27 раз обстреляли позиции ВСУ. Один наш военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В целом, по состоянию на 18 часов зафиксировано 27 обстрелов. Один наш военный ранен", - отмечается в сообщении.

Как проинформировали в штабе АТО, на Мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок Град “Партизан”, а также из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов различных калибров российско-террористические войска обстреливали Водяное. Из минометов - Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово и Павлополю.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82 миллиметра обстреляли Луганское, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому вели огонь БМП противника.