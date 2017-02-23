АТО: в районе Новгородского и Широкино работают вражеские снайперы

Сегодня, 23 февраля, боевики 41 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 41 обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Зайцево и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецк, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал наши позиции в районе Новгородского.

На Луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицком – зенитные установки.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреляли Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино. По Широкино огонь вел снайпер.

У штабе сообщили, что двое наших военных ранены.