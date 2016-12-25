Аваков хочет, чтобы Кабмин разобрался с голосованием в ООН по Израилю

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает отдельным вопросом на заседании Кабинета министров рассмотреть голосование Украины на Совете безопасности ООН за резолюцию в отношении израильских поселений.

Об этом Аваков написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

«Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина», – считает Аваков.

Эта реакция министра внутренних дел появилась после того, как пресс-секретарь Премьер-министра Владимира Гройсмана сегодня сообщил, что глава правительства перенес свой визит в Израиль, запланированный на 27-28 декабря. Пресс-секретарь заявил, что новая дата визита будет определена позже.