 

Аваков назвал зарплату спасателей "неадекватной"

24 декабря 2016 г. 15:47
Источник: РБК-Украина
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил заработную плату украинских спасателей как "неадекватную". Об этом он сообщил в субботу, 24 декабря.

"Я оцениваю зарплату наших спасателей как неадекватную", - сказал Аваков.

При этом он одобрил заложенное в бюджете повышение, однако отметил, что зарплата все равно должна быть выше. Он добавил, что в рамках реформы службы чрезвычайных ситуаций, спасателей станет меньше, но они будут обеспечены высшей заработной платой, страхованием рисков и новой техникой.

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