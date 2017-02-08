 

Аваков предложил кандидата на должность главы Нацполиции

08 февраля 2017 г. 11:38
Источник: Дело.ua
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Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение премьера Владимира Гройсмана кандидатуру Сергея Князева — для назначения его руководителем Национальной полиции.
Об этом он написал на Facebook.

По словам Авакова, Гройсман примет решение о внесении представленной кандидатуры на заседание Кабмина, которое состоится 8 февраля.

"Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", — отметил он.

 

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