Аваков прокомментировал перестрелку в Харькове

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым присвоение альтернативными подразделениями в камуфляже права регулировать порядок в стране.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя события в Харькове, где в ночь на субботу в жилом квартале люди в камуфляжной форме устроили перестрелку, министр с сожалением отметил, что в Украине стало трендом присваивание людьми в форме права силы.

Глава МВД рассказал, что имело место столкновение представителей одной из недавно зарегистрированных организаций, в которую входят ветераны "Донбасса", и структурой, аффилированной с гражданским корпусом "Азов", в результате чего получил ранение один человек.

"Полиция преследовала группу в камуфляже, бегающую по Алексеевке (спальный район в Харькове) с оружием между домами и пугающую людей. Эта группа вбежала в помещение детского сада, где и была локализирована: бросили оружие в комнате рядом с игрушками, выпрыгнули в окно и были задержаны", - рассказал Аваков.

"Это ненормально, даже если ты герой войны, бегать по жилому кварталу Харькова с оружием и рассказывать, что ты самый "крутой перец", круче, чем другие ребята в камуфляже", - отметил министр.

Глава МВД выразил убеждение, что государственные функции регулирования порядка в стране присваивать никто не должен. "Если полицейский, нацгвардеец или военный поступает как-то не так, мы знаем, как с ним разбираться – он несет ответственность за то оружие, которое держит в руках, ему делегированы государственные функции. Никто другой эти функции присвоить не может. Если кто-то выходит на улицу и говорит "Я никому не верю, я главный, я вершу правосудие", то он нарушитель. Не потому, что он говорит "снести власть", а потому что он нарушает фундаментальные устои и правила жизни цивилизованного общества", - заявил министр.

При этом он заверил: "Мы не будем терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа. Особенно, если им хорошо платят".

Аваков уточнил, что люди в камуфляже из общественной организации, устроившие стрельбу, по предварительным данным, имеют отношение к внефракционному народному депутату Евгению Мураеву.

"Я не хочу, чтобы мураевы или еще кто-то нанимали таких людей, это ненормально", - подытожил министр.