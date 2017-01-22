Аваков прокомментировал покушение на Геращенко

Покушение на Геращенко - один из элементов цепи планируемых преступлений в Украине.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Фейсбук.

"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины.

Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных..

Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией.

Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования",- отметил Аваков.