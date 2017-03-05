Авдеевка вновь обесточена из-за обстрелов боевиков

В результате обстрела боевиков в воскресенье Авдеевка Донецкой области обесточена.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом вода в дома пока подается. Такая ситуация в городе произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что объемы повреждений на линиях электропередач пока неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский в фейсбуке уточнил, что линия электропередач в Авдеевке была повреждена около 16:00.

Напомним, накануне Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны от линии фронта, возобновила работу после двух недель простоя.

24 февраля ДФС остановила работу из-за повреждения хлоропровода в результате обстрела со стороны боевиков. 26 февраля Контактная группа договорилась о допуске рембригад на станцию, однако ремонтникам не удавалось начать работы из-за непрекращающихся обстрелов и заминирования ДФС.