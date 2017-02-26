Австралия и Индонезия восстановили отношения в военной сфере

Австралия и Индонезия объявили о полном восстановлении своих отношений в сфере обороны - менее чем через два месяца после того как страны приостановили военное сотрудничество, передает Би-би-си.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл объявил об этом в ходе совместной пресс-конференции в Сиднее в присутствии президента Индонезии Джоко Видодо. Они также подтвердили ранее принятые обязательства по заключению соглашения о свободе торговле в этом году.

Кризис в отношениях в военной сфере между двумя государствами был вызван скандалом, возникшим, когда на австралийской военной базе в Перте были обнаружены материалы, высмеивающие индонезийскую армию и государственную идеологию "Панча Сила".

Президент Видодо, который впервые посещает Индонезию в качестве главы государства, заявил, что Индонезия заинтересована в отмене протекционистских барьеров в торговле, в том числе тарифов на такие экспортные товары, как бумага и пальмовое масло.

Ранее в феврале командующий индонезийскими вооруженными силами заявил, что Австралия принесла официальные извинения в связи с содержанием учебных материалов, обнаруженных на военной базе в Перте.

Индонезия заявила, что эти материалы содержали неэтичные положения, которые дискредитируют индонезийские вооруженные силы.

Военное сотрудничество между двумя странами включает совместную охрану границ и антитеррористическую деятельность.