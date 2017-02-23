 

Азербайджан объявил в международный розыск трех европарламентариев, посетивших Карабах

23 февраля 2017 г. 15:40
Источник: 112.UA
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Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех депутатов Европарламента, посетивших Нагорный Карабах во время проведения так называемого конституционного референдума, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на представителя прокуратуры.

Согласно сообщению, Интерполу переданы документы на Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).

В частности, в отношении их было возбуждено уголовное дело по обвинению в неоднократном незаконном посещении оккупированных территорий. Суд в Азербайджане принял решение об аресте евродепутатов и они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Сам референдум в непризнанной Нагорно-Карабахской республике прошел 20 февраля. Власти Азербайджана называли его провокацией Еревана, которая может затруднить урегулирование вооруженного конфликта. Основным вопросом, который подымался на референдуме был переход к президентской форме правления.

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