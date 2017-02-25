 

Батальон Аскер войдет в состав морской пехоты ВМС - Джемилев

25 февраля 2017 г. 13:40
Источник: Лига
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Крымскотатарский батальон Аскер станет подразделением в составе морской пехоты Военно-морских сил Украины. Об этом сказал народный депутат Мустафа Джемилев.
По его словам, есть такая принципиальная договоренность с министром обороны Степаном Полтораком.

"Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала пойдет. Я думаю, что после того, как этот батальон будет узаконен, то очень многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары", - сказал Джемилев.

Сколько будет бойцов в батальоне, пока не известно - записано около 250 человек. 
Джемилев отметил, что усиливается давление на людей, которых призывают в армию.

"Я не представляю крымского татарина, который бы присягал на верность российской армии", - сказал он, отметив, что крымским татарам остается или садиться в тюрьму, или переходить границу и служить своей стране.

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