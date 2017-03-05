 

Батальон НАТО начинает передвижение в Эстонию

05 марта 2017 г. 11:10
Источник: Интерфакс - Украина
14 просмотров

Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщили агентству в воскресенье в пресс-службе эстонского министерства обороны.

"Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-ой пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил "Весенний шторм", - заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), которого цитирует пресс-служба.

Министр посетил на минувшей неделе руководство боевой батальонной группы НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса (Giles Harris).

По словам М.Цахкна, прибывающие войска союзников обеспечат мир и стабильность на территориях союзных государств. "Размещение международных боевых групп является частью более широких усилий НАТО по укреплению сил сдерживания и обороны и свидетельствует о силе альянса", - отметил М.Цахкна.

Личный состав боевой батальонной группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари (Amari), техника - по суше или по морю через порт Палдиски (Paldiski).

Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.

Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании - всего около 1200 военнослужащих.

Соединенное королевство представит бронечасть численностью 800 человек, на вооружении которой будут боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические беспилотники. Вкладом Франции станет часть численностью в 300 человек, на вооружении которой будут танки Leclerc и бронетранспортеры.

Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.