Байден дал советы Пенсу относительно Украины

Вице-президент США Джозеф Байден дал советы своему преемнику на посту Майку Пенсу относительно Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Джозеф Байден в Белом доме 12 января проинформировал, что направил Пенсу записки с советами, как лучше наладить отношения с украинскими, а также иракскими лидерами.

По словам Байдена, избранный вице-президент знает о России больше, чем избранный президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Трамп имеет в виду, – сказал Байден о высказываниях избранного президента касательно России. - Но я думаю, что Майк гораздо больше информирован о русском поведении, потенциальных намерениях и поведении Путина".

Действующий вице-президент США отметил, что наметил для своего преемника "вещи, которые могут взорваться легче всего" в мире в ближайшие годы. Байден сказал, что Пенс был внимателен к его советам.