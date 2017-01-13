 

Байден дал советы Пенсу относительно Украины

13 января 2017 г. 13:10
Источник: 112.UA
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Вице-президент США Джозеф Байден дал советы своему преемнику на посту Майку Пенсу относительно Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Джозеф Байден в Белом доме 12 января проинформировал, что направил Пенсу записки с советами, как лучше наладить отношения с украинскими, а также иракскими лидерами.

По словам Байдена, избранный вице-президент знает о России больше, чем избранный президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Трамп имеет в виду, – сказал Байден о высказываниях избранного президента касательно России. - Но я думаю, что Майк гораздо больше информирован о русском поведении, потенциальных намерениях и поведении Путина".

Действующий вице-президент США отметил, что наметил для своего преемника "вещи, которые могут взорваться легче всего" в мире в ближайшие годы. Байден сказал, что Пенс был внимателен к его советам.

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