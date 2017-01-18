 

Байден обвиняет Россию в намерении разрушить "мировой либеральный порядок"

18 января 2017 г. 14:58
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Вице-президент США Джо Байден, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок.

"Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия", - сказал он.

При этом Дж.Байден также упомянул Китай и ряд сил на Ближнем Востоке.

"Их цель ясна - обрушить международный либеральный порядок. Другими словами, у России - другое видение будущего, которого они добиваются повсюду", - отметил вице-президент.

По мнению Байдена, Россия хочет вернуть мир в состояние, где доминируют "сферы влияния", а также "военная мощь, коррупция и криминалитет", причем более слабые страны должны соглашаться со своим подчиненным положением.

Он подчеркнул, что российское руководство использует все средства, чтобы ликвидировать проект единой Европы и проверить народы Запада на прочность, используя проблемы этих стран. Дж.Байден также повторил обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"С учетом большого количества стран Европы, которые планируют провести выборы в этом году, нам следует ожидать дальнейших попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю", - сказал Байден.

Кроме этого, он указал на важность НАТО в связи с действиями России.

Вице-президент также предупредил, что борьба вокруг ценностей западных стран продолжится, а США и Европа должны "возглавить борьбу" за эти идеалы. Помимо этого он осудил протекционизм, который, по мнению Дж.Байдена, грозит "обернуть вспять десятилетия прогресса".

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