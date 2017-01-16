 

Байден прибыл в Украину

16 января 2017 г. 9:34
Источник: Левый берег
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Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Украину.

Самолет с Байденом на борту приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 7:20.

Белый дом ранее сообщал, что вице-президент США в Украине встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует его личную вовлеченность в эту поддержку -  независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и засвидетельствует, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25-ти лет", - сказано в сообщении

20 января пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Вице-президентом при нем станет Майк Пэнс.

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