Беларусь запретила въезд 300 тысячам украинцам

В списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, находится 300 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил глава МВД республики Игорь Шуневич, передает TUT.BY.

По данным ведомства, всего в данном перечне значатся 1,7 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых внесены по инициативе России.

Издание подчеркивает, что Минск и Москва ратифицировали соглашение об объединении списков так называемых невъездных лиц в конце 2015 года.

Как известно, между Беларусью и Россией не было границы, поэтому соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли ей воспользоваться.

В середине февраля пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть продлен с пяти дней до двух недель.

Ранее в Беларуси начал действовать безвизовый режим с 80 странами - в республику без оформления соответствующих разрешений через аэропорт Минска могут попасть жители европейских государств, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.