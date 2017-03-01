 

Беларусь запретила въезд 300 тысячам украинцам

01 марта 2017 г. 14:47
Источник: Корреспондент.net
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В списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, находится 300 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил глава МВД республики Игорь Шуневич, передает TUT.BY.
По данным ведомства, всего в данном перечне значатся 1,7 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых внесены по инициативе России.

Издание подчеркивает, что Минск и Москва ратифицировали соглашение об объединении списков так называемых невъездных лиц в конце 2015 года.
Как известно, между Беларусью и Россией не было границы, поэтому соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли ей воспользоваться.

В середине февраля пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть продлен с пяти дней до двух недель.
Ранее в Беларуси начал действовать безвизовый режим с 80 странами - в республику без оформления соответствующих разрешений через аэропорт Минска могут попасть жители европейских государств, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

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