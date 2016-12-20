Бельгия займется расследованием коррупции на тендере в порту "Южном" - СМИ

Коррупция при проведении тендера на дноуглубление в порту "Южном" может стать предметом судебного расследования в Бельгии. Об этом сообщают "Комментарии".

По данным издания, владельцы бельгийской дноуглубительной компании Jаn de Nul, победившей в тендере, подозреваются в подкупе украинских чиновников для получения госзаказа на дноуглубление в порту "Южный".

Неожиданно в июле этого года братья де Нул за символическую сумму уступили 55% акций украинской "дочки" двум кипрским офшорам, а также сменили директора компании – новым руководителем стал Андрей Розов, человек, никогда ранее не работавший в дноуглубительной индустрии, экс-помощник и доверенное лицо Сергея Фаермарка.

"После передачи материалов украинского следствия в Бельгию, вопросы Яну Питеру и Дирку де Нулу будут ставить уже местные правоохранители.По мнению юристов, в сложившейся ситуации братьям не выгодно покрывать украинских чиновников, ведь прослеживается факт сговора. Невозможно передать за бесценок 55% акций, не зная, что ожидается взамен и кто является конечным бенефициаром фирм, на которые эти акции были переоформлены. Адвокаты семьи де Нул скорее всего будут придерживаться версии, что они стали жертвами вымогательства. По крайней мере, такой сценарий уже сработал ранее в их родной Бельгии", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Ян Питер и Дирк де Нул уже привлекались к ответственности в Бельгии за подкуп чиновников и уклонение от уплаты налогов. В 2002 году суд приговорил бизнесменов к трем годам лишения свободы.

"Офицер налоговой службы Вилли Годгезелшап заявил, что братья давали ему взятки по его инициативе, и тем самым ощутимо смягчил для них приговор и способ его исполнения. В нынешней ситуации братья де Нул вероятно также "переведут стрелки" на украинских чиновников", - пишут "Комментарии".

Издание подчеркивает, что "так или иначе судебного процесса семье де Нул не избежать".

"По канонам международного права, совершение преступления на территории другого государства не дает иммунитета от уголовного преследования", - сообщает сайт.