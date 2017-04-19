 

Без санкций Запада российские танки продвинулись бы вглубь Европы, - Порошенко

19 апреля 2017 г. 14:59
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без санкций Запада агрессия Российской Федерации продолжилась бы вглубь Европы. Об этом сообщает пресс-служба главы.

"Мы также нуждаемся в санкциях против России. Не верьте тем, кто говорит, что санкции не приносят ничего. Прежде всего: меньше убитых украинцев - это не "ничего". Во-вторых, если бы не было санкций, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе", - заявил Порошенко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин начал свою военную кампанию в Украине из "чувства безнаказанности". "Из-за санкций и готовности Украины бороться, сейчас он чувствует неуверенность, и должен закончить ощущением неминуемой реакции Запада. Мировые агрессоры должны знать: они будут привлечены к ответственности за свои преступления", - резюмировал президент.

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