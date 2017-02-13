Блокада Донбасса: Насалик рассказал о состоянии энергосистемы Украины

Блокада Донбасса пока не сказалась на работе энергосистемы страны

Несмотря на блокаду Донбасса, энергетическая система Украины работает в штатном режиме. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"На сегодняшний момент энергетическая система Украины работает в штатном режиме. Все оборудование и генерации работают в штатном режиме. Подготовки, проведенной в отопительном сезоне 2016-2017 года, не было за последние годы, даже примерно мы не подходили к такой хорошей ситуации", - сообщил Насалик.

Он также отметил, что Украина отошла от импорта российской электроэнергии, а на сегодня работают 13 блоков АЭС, еще один запустят через неделю.

"Мы увеличили добычу гидроэнергетики, которая дешевая у нас, и мы можем обеспечивать потребности объединенной энергосистемы, но, к сожалению, в суточном графике регулирования, то есть покрытии пиков, участвуют только две генерации", - добавил Насалик.

По его словам, в тепловой генерации находится 9 млн тонн угля антрацитовой группы. В Украине ежемесячно на производство электроэнергии уходит 1,2 млн тонн антрацита.

Ранее сообщалось, что Минэнерго инициирует введение ЧП в энергетике.

