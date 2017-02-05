 

Bloomberg сообщил о продлении санкций ЕС против России в марте

05 февраля 2017 г. 11:37
Источник: Левый Берег
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Евросоюз собирается продлить персональные санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и глав госкомпаний в марте этого года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника в руководстве ЕС.

Они утверждают, что в марте 2017 года Еврокомиссия на полгода продлит санкции в отношении граждан России и Украины, которые, по мнению ЕС, причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

Помимо этого, 27 экспертов (60%), опрошенных Bloomberg в прошлом месяце, полагают, что санкции США в отношении России, введенные в связи с ситуацией в Украине, будут ослаблены в течение ближайших 12 месяцев. Аналогичный показатель для ЕС при этом составляет лишь 44%.

Ранее новый постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России будут сняты только после того, как Крым вернется в состав Украины.

Отношения между Россией и Западом в 2014 году ухудшились из-за ситуации на востоке Украины и насильственной аннексии Крыма. Евросоюз и США в конце июля того же года перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к мерам против ряда секторов экономики РФ.

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