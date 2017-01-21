 

Боевики 21 раз нарушили режим тишины, большинство обстрелов - на Мариупольском направлении

21 января 2017 г. 20:15
Источник: Новое время
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В Донбассе в течение субботы, 21 января, российско-оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным украинских военных, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на Мариупольском направлении.

"Используя минометы, они обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино", - говорится в сообщении штаба, обнародованном в Facebook.

На Донецком направлении оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении пророссийские боевики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку и Новозвановку.

В штабе АТО данные о погибших и раненых не обнародовали.

Напомним, что 20 января российско-оккупационные войска 25 раз обстреляли позиции сил АТО на всех направлениях. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

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