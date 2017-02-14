 

Боевики 26 раз обстреляли силы АТО во вторник

14 февраля 2017 г. 20:37
Источник: Интерфакс-Украина
2 просмотра

С начала суток и до 18.00 вторника украинские военные зафиксировали 26 обстрелов своих позиций, осуществленных боевиками на ДОнбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем зафиксировано 26 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

Так, на Донецком направлении боевики из минометов обстреляли Троицкое, Невельске, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника.

На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.