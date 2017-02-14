Боевики 26 раз обстреляли силы АТО во вторник

С начала суток и до 18.00 вторника украинские военные зафиксировали 26 обстрелов своих позиций, осуществленных боевиками на ДОнбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем зафиксировано 26 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

Так, на Донецком направлении боевики из минометов обстреляли Троицкое, Невельске, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника.

На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.