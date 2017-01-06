 

Боевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе

06 января 2017 г. 10:50
Источник: Левый Берег
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За прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем террористы вели огонь по Новозвановке, из гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицком стрелял снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке также открывали огонь из вооружения БМП.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали позиции военных в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.

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