 

Боевики 53 раза открывали огонь. Штаб АТО назвал потери за день

07 марта 2017 г. 20:21
Источник: Укринформ
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В течение 7 марта позиции украинских военных были обстреляны 53 раза. Трое украинских военнослужащих ранены, один - травмирован.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"В общей сложности, по состоянию на 18:00 7 марта, зафиксировано 53 обстрела. Трое наши военных ранены, один травмирован", - говорится в сообщении.

Враг вел обстрелы по всем направлениям. На Донецком направлении велся миноментный огонь по Северному, Авдеевке, Зайцево, Верхнеторецкому, а из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Троицкое, Пески и Зайцево.

На Мариупольском направлении обстрелы велись из артиллерии, минометов разных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь попали Талаковка, Тарамчук, Водяное, Марьинка, Гнутово, Павлополь, Широкино.

"На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Крымское. Из минометов - опять же Крымское и Новотошковское, а из ПТРК неоднократно обстреливали Новотошковское. Из стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку", - сообщили в штабе.

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