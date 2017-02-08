Боевики "ДНР" сообщили об убийстве "Гиви"

Командир подразделения боевиков "ДНР" "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") убит в Донецке.

Об этом пишет агентство сепаратистов "ДАН" со ссылкой на "оперативное командование "ДНР".

"Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - говорится в сообщении.

В сепаратистских пабликах во "Вконтакте" пишут, что Толстых погиб при взрыве у себя в кабинете. Есть информация, что в штаб, где находился "Гиви", выстрелили из гранатомета.

17 октября прошлого года был убит другой распиаренный российскими СМИ боевик - Арсен Павлов, известный как "Моторола". Он погиб в результате взрыва бомбы, сработавшей в лифте дома, в котором он жил в Донецке.

4 февраля "начальник Управления Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко погиб в результате подрыва его автомобиля в Луганске.

В конце января в России скончался первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов. Его жена заподозрила отравление.