Боевики ИГИЛ казнили 20 гражданских в западном Мосуле

Боевики "Исламского государства" в Ираке казнили 20 гражданских лиц за попытку сбежать из западной части города Мосул, который на данный момент является объектом военного наступления иракских сил.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на офицера армии Ирака.

"Мужчины были сразу казнены боевиками ИГИЛ, в то время как женщины и дети были взяты в заложники", - сказал бригадный генерал Казим Аль-Максуси.

По его словам, гражданские лица были захвачены боевиками ИГИЛ во вторник, 7 февраля, при попытке побега на лодке из удерживаемого исламистами западного Мосула.

Аль-Максуси также добавил, что примерно 55 мирным жителям удалось сбежать с территории, подконтрольной ИГИЛ в северную часть города, отбитую иракскими военными.

Как сообщалось, в ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ. Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.