 

Боевики из гранатометов обстреляли КП "Марьинка"

13 февраля 2017 г. 10:44
Источник: Интерфакс-Украина
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Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции, на которых несут службу пограничники и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и минувшим вечером осуществили обстрел контрольного поста "Марьинка" из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, вечером воскресенья со стороны н.п. Александровка, что на неконтролируемой властями Украины территории Донбасса, в направлении КП "Марьинка" боевики совершили обстрел из стрелкового оружия и гранатометов. "В 50 метрах от блокпоста разорвались около 10 гранат. Никто из украинских военных не пострадал", - говорится в информации.

В украинском пограничном ведомстве напомнили, что с начала месяца блокпост "Марьинка" уже не единожды подвергался обстрелам со стороны боевиков. Кроме того, из минометов и крупнокалиберного оружия НВФ недавно открывали огонь по одноименному контрольному пункту въезда-выезда. Тогда был поврежден один из служебных модулей, который пограничники заменили, еще один модуль пришлось ремонтировать.

Как уточнил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, обстрел имел место около 21:30 12 февраля, когда контрольный пост уже не работал. "Обстрел велся преимущественно из гранатометов. Выстрелы ложились в нескольких метрах от блокпоста. Поскольку в это время контрольный пункт въезда-выезда уже не работал, то если движение на данном направлении не осуществлялось, никто их мирных жителей, а также из украинских защитников не пострадал", - рассказал он в своем видеообращении, опубликованном на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook в понедельник.

По словам помощника главы Госпогранслужбы, в воскресенье на Донбассе линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда пересекло более 17,6 тыс лиц и 3 тыс транспортных средств. Линию разграничения на границе с оккупированной территорией Автономной Республикой Крым за минувшие сутки пересекло чуть более 4,3 тыс лиц и 700 транспортных средств, рассказал О.Слободян.

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