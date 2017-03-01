Боевики из танка и минометов обстреляли фильтровальную станцию

Пророссийские боевики продолжают обстрелы территории вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду в Авдеевку и окружающие населенные пункты.

Об этом в среду в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Стреляют из танка и из минометов. Российская сторона в СЦКК медлит с предоставлением письменных гарантий режима тишины. Это при том, что ДФС подает воду также и на Ясиноватую и часть Донецка. Оккупантам "по-барабану" проблемы наших людей что в Авдеевке, что в Донецке. У них четкая задача - оставить здесь после себя выжженную землю ", - написал он.

"Ремонтные бригады, представители ОБСЕ и наши саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы. По предварительным данным, на территории лежит несколько управляемых мин направленного действия МОН 100", - добавил он.

Он добавил, что по оценкам специалистов КП "Вода Донбасса", для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.