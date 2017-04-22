Боевики массово пишут рапорты на увольнение, командование ищет им замену среди бюджетников - ГУР

На Донбассе боевики массово пишут рапорты на увольнение, а командование вынуждает работников бюджетных учреждений ОРДЛО приобщаться к сборам военнообязанных. В случае отказа бюджетникам угрожают увольнением.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Российским оккупационным командованием осуществляется поиск дополнительных ресурсов для комплектования личных составов соединений и частей... и формирования мобилизационного резерва. Для участия в сборах военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники бюджетных учреждений ДНР/ЛНР”, - указано в сообщении.

В случае отказа от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время сборов среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России.

Также отмечается, что боевики, недовольные злоупотреблением служебным положением командиров, массово пишут рапорты на увольнение.

"В связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом продолжают отмечаться случаи недовольства условиями прохождения службы среди личного состава. Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдель