 

Боевики непрерывно "поливают" огнем Авдеевку

02 февраля 2017 г. 20:28
Источник: Укринформ
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В четверг, 2 февраля, на Донбассе зафиксировано 54 обстрела со стороны оккупантов. Двое украинских военных погибли, девять ранены.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Пескам – минометы и БМП противника", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении по позициям сил АТО в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122-миллиметровая артиллерия, 120- и 82-миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалику.

"По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер", - отметили в штабе.

Кроме того сообщается, что на Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку.

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Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 02.02.2017 (вечір)

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