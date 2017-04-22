Боевики обстреливают опорные пункты ВСУ из всех видов оружия - штаб

За прошедшие сутки незаконно-вооруженные войска совершили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, в результате которого двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Приморском направлении по опорным пунктам позиций сил АТО под Новотроицким боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что защитников Марьинки противник накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев под Водяным и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а под Лебединским – из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов близ Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 и 82 мм боевики накрывали позиции возле Троицкого. Минометы калибра 82 мм применяли под Каменкой. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по защитникам Песков.

"По обороне населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка и Зайцево бил из гранатометов разных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции под Невельським противник обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты Бутовка проявляли свою активность вражеские снайперы", -сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что на Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций возле населенного пункта Желтое, украинские военнослужащие открыли огонь в ответ из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, восемь бойцов получили ранения.