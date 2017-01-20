Боевики обстреляли автобус на подконтрольной ДНР территории

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20 января 2017 г. 16:08
Источник: Интерфакс-Украина

В районе населенного пункта Оленовка, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, утром 20 января боевики обстреляли гражданский автобус, в результате чего получила ранения местная жительница, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении штаба АТО на официальной странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

В штабе АТО не исключают, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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