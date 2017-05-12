Боевики обстреляли Чермалык: пулевое ранение получила пожилая женщина

12 мая 2017 г. 20:38
Источник: Укринформ

В поселке Чермалык под Мариуполем в результате обстрела боевиков огнестрельное пулевое ранение получила 58-летняя женщина.

Об этом в пятницу сообщили в полиции Донецкой области.

"В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что находясь в собственном огороде по улице Заможной 73, местная жительница получила огнестрельное пулевое ранение ноги. Пострадавшую направили в больницу г.Мариуполь", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что дом потерпевшей находится в 300 метрах от линии разграничения, а огород отделяет от позиций боевиков только река и открытое поле.

Крик женщины услышал ее муж и вызвал скорую, она была госпитализирована в больницу г.Мариуполь, где ей оказали необходимую помощь.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает соседей и других жителей прифронтового села.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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