Боевики обстреляли Дебальцево для пропагандистского видео

Боевики обстреляли Дебальцево, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Противник осуществил мероприятия с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря.

"Вчера, 23 декабря, российские оккупационные войска совершили обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлекли корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.