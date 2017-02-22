Боевики обстреляли из тяжелого оружия свои позиции на Донбассе - штаб

Боевики обстреляли из тяжелого оружия свои позиции в селе Пикузы на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение дня противник продолжал нарушать достигнутые договоренности относительно прекращения огня и отвода тяжелого вооружение в определенные районы. С целью обвинения украинских войск в невыполнении взятых на себя обязательств и срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, российско-оккупационные войска осуществили очередную провокацию, открыв огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям. Обстрел из минометов произошел в районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, эта провокация еще раз подтверждает нежелание боевиков осуществлять практические шаги по мирному урегулированию конфликта.