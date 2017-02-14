Боевики обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО из крупнокалиберных минометов и гранатометов

Боевики ведут обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями оружия, в частности, крупнокалиберных минометов, гранатометов и боевых машин пехоты, сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник.

"На мариупольском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов. На донецком направлении противник активно применяет гранатометы и боевые машины пехоты", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба во вторник.

В штабе отмечают, что боевики продолжают обстрелы украинских позиций, невзирая на договоренности о прекращении огня.