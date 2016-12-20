Боевики осуществили 9 обстрелов позиций ВСУ с начала вторника

С начала суток вторника и до 18.00 боевики осуществили 9 обстрелов наших позиций, при чем большинство – на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Из минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов различных систем - по Талаковке, а по Березовой - из гранатометов и вооружения БМП", - говорится в сводке пресс-центра, обнародованной на странице в "Фейсбук" во вторник вечером.

На Луганском направлении из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое.

"А на Донецком со 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, что на Светлодарск дуге", - добавляют в пресс-центре штаба.

