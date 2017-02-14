Боевики открыли огонь при попытке сотрудников ОБСЕ зафиксировать запрещенное Минском оружие

Боевики открыли огонь при попытке сотрудников ОБСЕ зафиксировать запрещенное Минскими соглашениями оружие, говорится в отчете миссии за 12 февраля.

Согласно сообщению, террористы начали стрельбу, когда наблюдатели нашли под Коминтерново (в 23 км от Мариуполя) танк неустановленного типа, расположенный в "серой зоне" между позициями украинских военных и боевиков.

Кроме того миссия ОБСЕ обнаружила в оккупированном Донецке самоходную 122 мм гаубицу Гвоздика на территории склада, расположенного между Кировским и Петровским районами. Другое вооружение на том же складе исследовать не удалось, поскольку террористы ДНР отказали наблюдателям в доступе.

Ранее в ОБСЕ сообщили о росте числа вооружения на Донбассе как у боевиков, так и у украинской армии.

Напомним, с 29 января на востоке Украины наблюдалось обострение ситуации - террористы атаковали позиции ВСУ в Авдеевке Донецкой области. Под обстрел боевиков попали не только позиции украинских военных, но и жилой сектор города, в результате чего жители остались без света, воды и тепла. Наступление боевиков закончился неудачно и они вынуждены были отступить.

