Боевики с начала дня 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Сначала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Приморском направлении из переносных реактивных систем Град "П" и стрелкового оружия террористы обстреливали позиции морских пехотинцев в районе Широкино, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Гнутово и Павлополя. Из пулеметов больших калибров и гранатометов вели огонь по Новоселовке Второй.

На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Зайцево. В районе Новгородского использовали вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Опорные пункты ВСУ вблизи Троицкого обстреливали из вооружения БМП, а позиции возле Песков - из противотанкового гранатомета.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали защитников Валуйского, а в районе Крымского - из автоматических гранатометов.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отмечают в штабе.

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.