 

Боевики с полуночи 16 раз нарушали режим тишины в зоне АТО

21 декабря 2016 г. 20:11
Источник: Интерфакс-Украина
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Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 16 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего по состоянию на 18 часов произошло 16 обстрелов", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Так, на Мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Красногоровку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов боевики обстреливали Золотое и Новозвановку.

На Донецком направлении, используя 120-мм и 82-мм пулеметы и стрелковое оружие, противник неоднократно в течение дня вел огонь по украинским позициям вблизи Луганского и Авдеевки.

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