 

Боевики снова пытались штурмовать Авдеевку – карта АТО

05 февраля 2017 г. 13:37
Источник: Новое Время
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, двое бойцов получили ранения в Авдеевке во время очередной попытке штурма со стороны противника.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, количество вражеских обстрелов снизилось, однако оккупанты применяют тяжелое вооружение.

Ранее сообщалось, что за сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Один наш военный ранен, один – травмирован.

Активные боевые действия в районе Авдеевки Донецкой области начались с 29 января. В течение первых двух с половиной суток противник совершил десять попыток штурма позиций украинских военных. Российские гибридные войска применили все виды артиллерии калибра 152 - и 122-мм реактивные системы залпового огня, минометы 120 - и 82-мм, запрещенных Минскими соглашениями.

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