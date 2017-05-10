Боевики со стрельбой не пустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированное село

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР), выстрелив из автомата возле машины ОБСЕ, не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в оккупированное село Сосновское. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"8 мая на блокпосте, расположенном на восточной окраине подконтрольного ДНР с. Сосновское (35 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженный автоматом (АК-47) мужчина требовал, чтобы патруль миссии покинул этот район, после чего сделал один выстрел в воздух приблизительно в 50 м от наблюдателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после происшествия патруль СММ отъехал примерно на 300 м, после чего другой вооруженный мужчина сообщил наблюдателям, что патруль миссии должен покинуть эту местность, поскольку с западной стороны блокпоста ведутся работы по извлечению неразорвавшихся боеприпасов.

"Наблюдатели больше не возвращались в этот район. Миссия проинформировала об этом СЦКК, а также обратилась в Совместный центр с запросом разобраться с этим инцидентом", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что вооруженные члены ДНР не пропустили патруль СММ на запад от подконтрольного ДНР Петровского, об этом миссия также проинформировала СЦКК.