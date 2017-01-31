 

Боевики сообщили о ранении под Донецком террориста Гиви

31 января 2017 г. 11:44
Источник: Новое Время
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Боевики в сообществах в соцсетях сообщают о ранении террориста Михаила Толстых, известного как Гиви.

В сообщении сепаратистских сообществ речь идет о том, что Гиви был ранен во время боев в северной части Донецка.

Украинский боец АТО Мартин Брест в Facebook сообщил, что согласно радиоперехватам, "батальон" Сомали, главарем которого является боевик Гиви, понес потери в объеме 40%.

Также Брест отметил, что Гиви дал приказ бросить в бой последний резерв - танковую роту, и сообщил, что боевики накрыли свои же позиции в районе рынка Господарочка.

Напомним, ранее стало известно, что во время боев за Авдеевку был убит террорист по кличке "Консул", который был "заместителем" Гиви.

29 января гибридные войска атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.

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