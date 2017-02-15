 

Боевики совершили 24 обстрела с начала дня, травмирован один военный

15 февраля 2017 г. 19:01
Источник: Левый Берег
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С начала дня поддерживаемые Россией боевики "ДНР" и "ЛНР" совершили 24 обстрела по позициям украинских войск, в результате боевых действий один военный травмирован. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали позиции украинских военных в районе Авдеевки, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении стрелял только снайпер - возле Лобачевого в Станично-Луганском районе.

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