Боевики совершили 24 обстрела с начала дня, травмирован один военный

С начала дня поддерживаемые Россией боевики "ДНР" и "ЛНР" совершили 24 обстрела по позициям украинских войск, в результате боевых действий один военный травмирован. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали позиции украинских военных в районе Авдеевки, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении стрелял только снайпер - возле Лобачевого в Станично-Луганском районе.