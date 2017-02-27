Боевики требуют снять блокаду Донбасса, угрожая захватить предприятия украинской юрисдикции

В так называемых "Донецкой и Луганской Народных Республиках" пообещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта. Об этом заявили главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, передает информресурс боевиков.

"Мы вынуждены объявить, что если до 0:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР" и "ЛНР". Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", - заявляют боевики.